Для кого может быть опасно лунное затмение 5 июля?

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Алиса Старжевская
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Уникальное природное явление начнется рано утром по московскому времени.

Для кого может быть опасно лунное затмение 5 июля?

Фото: ТАСС / CLEMENS BILAN

5 июля пройдет лунное затмение. Оно начнется в 6 часов 7 минут, а закончится в 8 часов 52 минуты, сообщает MK.RU. Лунное затмение смогут хорошо разглядеть жители Южной Америки и юго-западной Европы.

Природное явление может быть опасно для людей с заболеваниями сердца и нервной системы, высоким артериальным давлением, бессонницей и депрессией. Даже несмотря на то, что в России это лунное затмение невозможно увидеть невооруженным глазом, некоторые могут почувствовать ухудшения здоровья.

Лунное затмение 5 июля совпадает с 15-ми лунными сутками. По мнению астрологов они считаются критичными. В этот день чаще всего люди испытывают сильные эмоции и не могут сдержать порывы гнева.

В этот день, кроме лунного затмения, еще и полнолуние. Это значит, что влияние луны усилится в два раза. Специалисты советуют внимательнее относиться к своему здоровью и самочувствию. Не стоит перенапрягаться, лучше посвятить день отдыху, прогулкам на свежем воздухе и общению с близкими людьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда лучше всего ухаживать за рассадой и стричь волосы в июле 2020-го.

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