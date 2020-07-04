«Уникальный результат»: Политолог рассказал об отличиях голосования 1993 и 2020

Российский политолог и политический консультант Олег Матвейчев рассказал, чем отличается голосование за поправки к Конституции с голосованием, которое прошло 27 лет назад.

По словам Матвейчева, в 2020 году достигнут уникальный результат за последнее десятилетие в России. Похожий был только на президентских выборах 2018-го.

«Если сравнивать с 1993-м, то там вообще явка была 54%. Проголосовали 58% „за“ Конституцию. Это очень низкий проценты. И это было в условиях, по сути дела, гражданской войны, расстрела парламента и распад страны шел. У нас Чечня была отделена от России, многие республики и области объявили о своей самостоятельности», — рассказал Олег Матвейчев.

Матвейчев напомнил, что в 1993-м некоторые республики вообще не принимали участие в голосовании, поэтому все факты говорят в пользу общероссийского голосования 2020-го:

«Сравнивать можно, конечно, только в пользу этого общероссийского голосования, когда страна объединилась вокруг Путина, вокруг поправок, показала, что путинское большинство существует».

Политолог отдельно выделил, что голосование 2020 года было удобным для людей, так как можно было проголосовать несколько дней, а избирательные участки организовывали в разных местах.

«Людям создали все условия для того, чтобы они могли проголосовать. Явка чрезвычайно высокая. Это показывает, что если людям создавать возможности для голосования, то они с удовольствием ходят. Эти цифры лучше, чем в Европе. Например, сейчас польские выборы прошли, мы видим, что явка ниже», — резюмировал Олег Матвейчев.

В ближайшее время эксперты разберут иностранное вмешательство в голосование 2020. Сенатор Олег Морозов в интервью «Экономика сегодня» рассказал, что попытки повлиять на голосование извне были, а окончательные выводы комиссия предоставит на следующей неделе.

«Мы можем констатировать провал попыток очернения голосования и представления его результатов сфальсифицированными или незаконными», — рассказал Олег Морозов.

Голосование за поправки к Конституции России завершилось 1 июля. Явка составила более 67%. Одобрили новую Конституцию почти 78% проголосовавших.