Бес в ребро: Максим Галкин развлекается как ребенок с Лизой и Гарри
Пародист показал, как проводит время с детьми на свежем воздухе.
Закрыть
Смотрите также:
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Ни для кого не секрет, что Максим Галкин - прекрасный отец. Он с удовольствием проводит время со своими детьми Лизой и Гарри. Пародист выложил видео в Instagram, где прыгает с отпрысками на батуте и пытается рассмотреть подмосковный закат.
После появления наследников, Галкин и Алла Пугачева явно помолодели и расцвели. А как иначе, когда у тебя растут такие прекрасные дети! Подписчики звездной пары не перестают умиляться Лизой и Гарри, которые растут очень умными и не избалованными. Особенно публике полюбилась дочь пародиста и Примадонны, которая в свои шесть лет демонстрирует ум, осознанность и харизму, унаследованную от отца.
Ранее 5-tv.ru показал, какими сюрпризом порадовали Максима Галкина его домочадцы.
Читайте также
68%
0.49 79.19
0.20
Нашли ошибку?