Бес в ребро: Максим Галкин развлекается как ребенок с Лизой и Гарри

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Ирина Дряхлова
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Пародист показал, как проводит время с детьми на свежем воздухе.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Ни для кого не секрет, что Максим Галкин - прекрасный отец. Он с удовольствием проводит время со своими детьми Лизой и Гарри. Пародист выложил видео в Instagram, где прыгает с отпрысками на батуте и пытается рассмотреть подмосковный закат.  

Фото: Instagram @maxgalkinru

После появления наследников, Галкин и Алла Пугачева явно помолодели и расцвели. А как иначе, когда у тебя растут такие прекрасные дети! Подписчики звездной пары не перестают умиляться Лизой и Гарри, которые растут очень умными и не избалованными. Особенно публике полюбилась дочь пародиста и Примадонны, которая в свои шесть лет демонстрирует ум, осознанность и харизму, унаследованную от отца. 

Ранее 5-tv.ru показал, какими сюрпризом порадовали Максима Галкина его домочадцы. 

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