Видео: Деревянный храм XIX века полыхает под Томском
Местные жители сообщают, что возможной причиной пожара мог стать удар молнии.
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Фото, видео: Instagram @region_tomsk, @tomsk_novosti, @lavka_kuznetsov, @emelianov_tomsk
Деревянный храм постройки XIX века полыхает в селе Зоркальцево Томской области. По словам местных жителей, возможной причиной пожара мог стать удар молнии. Сегодня в регионе действительно наблюдаются ливни и грозы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местной епархии РПЦ, пожаром охвачена однопрестольная деревянная церковь. Она была 18 мая 1873 года освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской.
Предварительно, жертв нет. На месте работают экстренные службы. Площадь возгорания уточняется.
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