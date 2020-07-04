Видео: Деревянный храм XIX века полыхает под Томском

Деревянный храм постройки XIX века полыхает в селе Зоркальцево Томской области. По словам местных жителей, возможной причиной пожара мог стать удар молнии. Сегодня в регионе действительно наблюдаются ливни и грозы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местной епархии РПЦ, пожаром охвачена однопрестольная деревянная церковь. Она была 18 мая 1873 года освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской.

Предварительно, жертв нет. На месте работают экстренные службы. Площадь возгорания уточняется.