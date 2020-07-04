Названа причина пожара в храме XIX века в Томской области
Однопрестольная деревянная церковь в селе Зоркальцево сгорела полностью.
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Фото, видео: ВКонтакте / Елена Цихош, МЧС России
Жительница села Зоркальцево Томской области рассказала в интервью 5-tv.ru о причинах пожара в деревянной церкви постройки XIX века.
«Грохот был везде. У соседей забор развалился кирпичный, тоже молния попала. Грозовой фронт проходил над поселком. Одна из молний попала в церковь. Неделю назад дом рядом от молнии пострадал», — пояснила Елена.
Она добавила, что старинная постройка вспыхнула быстро, так как дерево сухое. В настоящий момент строение рухнуло. Пожарные проводят проливку конструкции.
Версию об ударе молнии, как возможно основную озвучили и местные власти.
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