Петербургская «Рапунцель» спустила веревку из простыней, чтобы получить выпивку
Жительница Петербурга придумала хитроумный план, как получить алкогольные напитки не выходя из дома.
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Фото, видео: ТАСС / Виталий Тимкив, ВКонтакте @Ирина Гусева
На проспекте Маршала Блюхера 55 в Санкт-Петербурге суббота началась с забавного инцидента, сообщила 5-tv.ru автор видео Ирина Гусева. Жительница панельного дома на проспекте Маршала Блюхера очень хотела выпить, но видимо, ее заперли в квартире, и она не смогла выйти в магазин. Примерно в 13:15 петербургская «Рапунцель» придумала хитроумный план: смастерила из простыней веревку, по которой ее спаситель передал ей два пакета с алкогольными напитками.
«Мы с компанией знакомых были во дворе на площадке. И нам показалось странным, что женщина с седьмого этажа выкидывает лестницу из простыней. Мы подумали, что это любовник свалить хочет», — рассказала Гусева.
Происходящее заинтересовало соседей и прохожих. Несмотря на многочисленных свидетелей, женщине удалось осуществить задуманное. Правда, с небольшими потерями: во время подъема пакетов что-то упало на землю и разбилось.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате пожара в доме на улице Жени Еговрой в Петербурге, погибла пожилая женщина.
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