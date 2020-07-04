Петербургская «Рапунцель» спустила веревку из простыней, чтобы получить выпивку

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Яна Вахрушева
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Жительница Петербурга придумала хитроумный план, как получить алкогольные напитки не выходя из дома.

Фото, видео: ТАСС / Виталий Тимкив, ВКонтакте @Ирина Гусева

На проспекте Маршала Блюхера 55 в Санкт-Петербурге суббота началась с забавного инцидента, сообщила 5-tv.ru автор видео Ирина Гусева. Жительница панельного дома на проспекте Маршала Блюхера очень хотела выпить, но видимо, ее заперли в квартире, и она не смогла выйти в магазин. Примерно в 13:15 петербургская «Рапунцель» придумала хитроумный план: смастерила из простыней веревку, по которой ее спаситель передал ей два пакета с алкогольными напитками.

«Мы с компанией знакомых были во дворе на площадке. И нам показалось странным, что женщина с седьмого этажа выкидывает лестницу из простыней. Мы подумали, что это любовник свалить хочет», — рассказала Гусева.

Происходящее заинтересовало соседей и прохожих. Несмотря на многочисленных свидетелей, женщине удалось осуществить задуманное. Правда, с небольшими потерями: во время подъема пакетов что-то упало на землю и разбилось.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате пожара в доме на улице Жени Еговрой в Петербурге, погибла пожилая женщина.

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