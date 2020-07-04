«Обеднели богачи»: Мужа Кристины Орбакайте раскритиковали за женскую футболку

Кристина Орбакайте поделилась фотографией с отпуска в Майями в своем Instagram. На фото она стоит вместе со своей дочерью Клавой и мужем Михаилом. В руках мама и дочь держать букеты цветов.

«Настроение, когда карантин плавно перешел в отпуск», — подписала семейное фото Орбакайте.

Фото: Instagram @orbakaite_k

Все бы ничего, но некоторых подписчиков удивила футболка супруга певицы. Некоторые предположили, что она женская и раскритиковали выбор Земцова.

«Мужу нельзя было купить мужскую футболку? Женскую одел — обеднели богачи!» — написала женщина в комментариях.

Кроме нелепой футболки мужа Кристины, многие подписчики заметили, что наследница певицы растет настоящей копией отца.

«Клава вылитый отец!» — заметили в комментариях.

«Клава очень любит отца, больше чем маму, это видно на всех фото! Она очень воспитанный ребенок, закомплексованный, с Гарри и Лизой не сравнить, те умненькие, но привыкли жить на камеру, Клава настоящий ребенок! Респект папе!!!» — сравнили девочку с ее тетей Лизой и дядей Гарри.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кристина Орбакайте пожаловалась на травлю в социальных сетях.