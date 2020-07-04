«Обеднели богачи»: Мужа Кристины Орбакайте раскритиковали за женскую футболку
Подписчиков певицы удивила одежда ее мужа Михаила Земцова.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Кристина Орбакайте поделилась фотографией с отпуска в Майями в своем Instagram. На фото она стоит вместе со своей дочерью Клавой и мужем Михаилом. В руках мама и дочь держать букеты цветов.
«Настроение, когда карантин плавно перешел в отпуск», — подписала семейное фото Орбакайте.
Все бы ничего, но некоторых подписчиков удивила футболка супруга певицы. Некоторые предположили, что она женская и раскритиковали выбор Земцова.
«Мужу нельзя было купить мужскую футболку? Женскую одел — обеднели богачи!» — написала женщина в комментариях.
Кроме нелепой футболки мужа Кристины, многие подписчики заметили, что наследница певицы растет настоящей копией отца.
«Клава вылитый отец!» — заметили в комментариях.
«Клава очень любит отца, больше чем маму, это видно на всех фото! Она очень воспитанный ребенок, закомплексованный, с Гарри и Лизой не сравнить, те умненькие, но привыкли жить на камеру, Клава настоящий ребенок! Респект папе!!!» — сравнили девочку с ее тетей Лизой и дядей Гарри.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кристина Орбакайте пожаловалась на травлю в социальных сетях.
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