«Честно говоря, я обескуражена»: Орбакайте пожаловалась на травлю в соцсетях

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Валентин Черников
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Певица обратилась к хейтерам после своего поста с призывом носить маски в публичных местах, за который ее раскритиковали подписчики.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Тема:
Эпидемия коронавируса

Реакция интернет-пользователей на призыв Кристины Орбакайте носить маски в публичных местах обескуражил певицу. Об этом она рассказала в видеообращении к подписчикам на своей странице в Instagram.

Накануне артистка выложила пост, в котором напомнила о необходимости заботиться о себе и окружающих, используя индивидуальные средства защиты. К этому она добавила селфи в длинной маске с расшитым узором, похожей на часть паранджи.

Instagram @orbakaite_k

Публикация Орбакайте вызвала шквал негатива. Автора поста обвинили в рекламе бренда масок, одну из которых она продемонстрировала. По мнению многих подписчиков такие изделия стильно смотрятся, но не спасают от распространения коронавируса. В ответ на многочисленные гневные комментарии Кристина записала ролик, адресованный хейтерам.

«Честно говоря, я обескуражена. Почему-то все подозревают меня в какой-то рекламе. Рекламе чего? Нашего здоровья? Самосохранения? Уважения к другим?» — вознегодовала на видео Орбакайте.

Певица подчеркнула, что маска может не защитить от заразы ее пользователя, но может защитить окружающих в случае, если носящий ее человек сам не знает, что инфицирован. Только продолжая соблюдать масочный режим, россияне смогут остановить пандемию, уверена звезда.

«Или вам всем так понравилось сидеть дома, без работы? Жить без кинотеатров, концертов? Чем дольше мы будем сопротивляться гигиене, тем дольше мы будем заложниками этой пандемии. Я не знаю, кто распускает слухи, свои версии, что это позорно (носить маску — Прим.ред.). Но ребят, очень хочется, чтобы жизнь вернулась прежняя. И эта маленькая деталь нашего гардероба (маска — Прим.ред.) действительно может нас всех спасти. Я, по крайней мере, в это верю», — заявила певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Орбакайте с ярким макияжем спародировала маму.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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