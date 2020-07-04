«Спартак» дома уступил «Тамбову» со счетом 2:3

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Светлана Шевченко
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Матч 26-го тура только что завершился в Москве.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Instagram @valeri_mironova001, @bellamalieva, @____c_o_l_d____, @sashasold_

Московский «Спартак» на своем поле уступил гостям из Тамбова со счетом 2:3 в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Открыли счет на 36-й минуте хозяева при помощи пенальти. Отличился полузащитник Зелимхан Бакаев. Ответ от «Тамбова» прилетел уже во втором тайме. На 60-й минуте сравнял счет легионер из Молдавии Валерий Чуперка.

Через несколько минут москвичей увести в отрыв попытался швед Джордан Ларссон, доведя счет до 2:1. Но после этого фортуна отвернулась от «Спартака». На 73-й сравнял счет центральный защитник Алексей Грицаенко, а уже на 82-й минуте с пенальти довел счет до победного нападающий «Тамбова» Владимир Обухов.

Итог встречи: «Спартак» с 32 баллами располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, прервавший же серию поражений «Тамбов2 поднялся на 12-е место с 28 очками.

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