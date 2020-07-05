🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 июля, полная луна в Овне заряжает энергией всех энергией, которая распространяется на разные сферы жизни. Однако необходимо следить, чтобы она не выплескивалась через край.

♈ Овен

Овен, настало время найти баланс между мужским и женским аспектами вашей личности и осознать свою силу. Перестаньте сравнивать свою жизнь с жизнями других людей, поскольку тот путь, который предстоит пройти вам, может оказаться на страницах истории.

Космический совет: осознайте свою силу.

♉ Телец

Сегодня вы найдете в себе силы и смелость выйти из ситуации, которая вас тревожит. Помните, что выбрать лучшее для себя — не эгоистично. Пришло время расстаться с комплексом мученика, Телец. Освободите место для чего-то прекрасного, позвольте себе немного помечтать и не сопротивляйтесь переходному процессу.

Космический совет: найдете в себе силы и смелость выйти из неприятной ситуации.

♊ Близнецы

Если вы просыпаетесь, чувствуя себя Божеством, вы должны благодарить звезды. Сегодня вы будете в настроении, устроить бурю и творить зелья, заряженные добрыми намерениями. Соединитесь с энергией Матери-Земли. У одиноких Близнецов может появиться шанс встретиться кем-то, кто не совсем в вашем вкусе. Не избегайте общения, вы будете приятно удивлены.

Космический совет: да здравствует Божество!

♋ Рак

Перед вами две возможности: остаться там, где вы находитесь, или вызвать энергию перемен. Подумайте, что для вас лучше, и перестаньте обвинять окружающих в своих неудачах. Некоторые из вас могут обнаружить, что общение сейчас является для вас большой проблемой. Но вы не можете ожидать, что люди вокруг вас обладают телепатическими способностями и знают, что вас что-то беспокоит, когда вы утверждаете, что все в порядке. Не стесняйтесь сказать правду, это поможет разрешить конфликт.

Космический совет: Не стесняйтесь сказать правду.