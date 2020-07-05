День зависимой независимости: антиутопия на берегах свободной Америки

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Спустя 244 года борьба и независимость в США стали у каждого свои.

Фото, видео: REUTERS /JOSHUA ROBERTS, 5-tv.ru

Америка празднует свой пока еще самый главный праздник. День независимости. 244-й по счету. Празднует рекордно. Например, в четверг власти сообщили, что выявили более 55-ти тысяч новых случаев заражения COVID-19. Это максимальная цифра в течении суток, когда-либо зафиксированная в мире.

Оно и понятно почему. Истерия Black Lives Matter продолжает триумфально выжигать вокруг себя все. И смертельная угроза коронавируса — ничто против чернокожей боли от прошлых лет унижений. Белые люди должны страдать и каяться. Но когда там пытаются говорить, что COVID-19 не боится лозунгов за равенство и не отступит перед угрозой праведного гнева — то таких сразу записывают в расисты.

Да, тот мир перевернулся. С ног на голову. Сейчас это «оплот зависимости»! От диктатуры меньшинства, от общественного мнения, от трендов. И от кое-чего пострашнее. Кирилл Сергеев расскажет, как антиутопия Джоржа Оруэла возникла совсем не там, где он ее представлял.

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