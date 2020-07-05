Первые кадры завораживающего лунного затмения публикуют в сети жители Земли
Примерно с 7 утра по московскому времени жители разных точек земного шара могут любоваться небом.
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Фото, видео: Instagram @feliciafarerre, @adaeze.apothecary, @eavaniok
Жители Земли делятся в социальных сетях первыми кадрами лунного затмения, которое началось в ночь на 5 июля. Его максимальная фаза придется на 7 часов утра по московскому времени.
За завораживающем и уникальным небесным явлением наблюдают жители из разных уголков Земли, однако лучше всего его видно в Южном полушарии – в Южной Америке, Африке, и даже в Антарктиде. Частичное затмение видно также в Северной Америке и в Южной и Западной Европе.
Лунное затмение является действительно необыкновенным небесным явлением не только потому, что его можно наблюдать достаточно редко. Дело в том, что в ночь на 5 июля можно загадать самые сокровенные желания, а также кардинально изменить жизнь. Чтобы не натворить глупостей, экстрасенсы советуют не начинать никаких новых проектов, а разобраться, прежде всего. со старыми проблемами и отпустить прошлое.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно для людей лунное затмение 5 июля.
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