Первые кадры завораживающего лунного затмения публикуют в сети жители Земли

Жители Земли делятся в социальных сетях первыми кадрами лунного затмения, которое началось в ночь на 5 июля. Его максимальная фаза придется на 7 часов утра по московскому времени.

За завораживающем и уникальным небесным явлением наблюдают жители из разных уголков Земли, однако лучше всего его видно в Южном полушарии – в Южной Америке, Африке, и даже в Антарктиде. Частичное затмение видно также в Северной Америке и в Южной и Западной Европе.

Лунное затмение является действительно необыкновенным небесным явлением не только потому, что его можно наблюдать достаточно редко. Дело в том, что в ночь на 5 июля можно загадать самые сокровенные желания, а также кардинально изменить жизнь. Чтобы не натворить глупостей, экстрасенсы советуют не начинать никаких новых проектов, а разобраться, прежде всего. со старыми проблемами и отпустить прошлое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно для людей лунное затмение 5 июля.