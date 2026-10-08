Земля под ударом: на Солнце зафиксировали самую мощную вспышку с концалета

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 41 0

Солнечная активность достигла максимума за последние несколько месяцев

Сильная вспышка на Солнце может задеть землю

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури

На Солнце зафиксировали сильную вспышку с конца лета

На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку предпоследнего класса мощности — М6.7 с конца лета. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, вспышка возникла достаточно близко к центру солнечного диска, поэтому потенциально может затронуть Землю. Вместе с тем специалисты пока не зафиксировали взрывных волн или движения вещества в направлении нашей планеты. Более точные данные о последствиях события ученые обещали предоставить позднее.

Мощность солнечных вспышек оценивают по интенсивности рентгеновского излучения. События подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X. Наиболее сильные из них способны провоцировать на Земле магнитные бури.

Во время мощной солнечной активности возможны нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных электросетях. Кроме того, география наблюдений за полярными сияниями может расширяться. При этом однозначных научных данных о прямом влиянии магнитных бурь на здоровье человека пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Солнце проснулся активный центр 4513, который считался исчерпавшим свой энергетический запас.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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