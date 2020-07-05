«Шорты мокрые»: Звезда «Ворониных» похвасталась плоским животом после тренировки
На своей странице в Instgagram Екатерина Волкова продемонстрировала великолепную спортивную форму.
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Фото, видео: Instagram @volkovihome
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова показала в Instagram видео после спортивной тренировки. На кадрах актриса позирует перед зеркалом в коротеньких шортах и спортивном топе.
Как сообщила знаменитость своим подписчикам, дома она сделала упражнения на разные группы мышц: на пресс и ягодицы. Результат оказался впечатляющим.
«40 минут треньки. Пресс покачала. Попу покачала — шорты мокрые насквозь. А что еще делать в субботу, когда льет дождь?» — обратилась к фолловерам светская львица.
Фанаты не могли не оценить плоский живот, осиную талию и безупречные формы Волковой. На своем примере она доказывает подписчикам, что над красивым телом нужно работать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезду «Ворониных» Волкову преследовал онлайн-маньяк.
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