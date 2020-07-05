«Шорты мокрые»: Звезда «Ворониных» похвасталась плоским животом после тренировки

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Карина Бернтгольц
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На своей странице в Instgagram Екатерина Волкова продемонстрировала великолепную спортивную форму.

Фото, видео: Instagram @volkovihome

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова показала в Instagram видео после спортивной тренировки. На кадрах актриса позирует перед зеркалом в коротеньких шортах и спортивном топе.

Как сообщила знаменитость своим подписчикам, дома она сделала упражнения на разные группы мышц: на пресс и ягодицы. Результат оказался впечатляющим.

«40 минут треньки. Пресс покачала. Попу покачала — шорты мокрые насквозь. А что еще делать в субботу, когда льет дождь?» — обратилась к фолловерам светская львица.

Instagram @volkovihome

Фанаты не могли не оценить плоский живот, осиную талию и безупречные формы Волковой. На своем примере она доказывает подписчикам, что над красивым телом нужно работать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезду «Ворониных» Волкову преследовал онлайн-маньяк.

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