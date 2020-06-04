Звезду «Ворониных» преследует онлайн-маньяк

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Алиса Старжевская
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Неизвестный уже год не дает актрисе покоя в соцсетях.

Звезду «Ворониных» преследует онлайн-маньяк

Фото: Instagram @volkovihome

Актриса Екатерина Волкова не из робких и уже давно не обращает внимание на негатив в соцсетях. Тем не менее, недавно она поделилась с подписчиками своим переживанием: уже долгое время ее преследует маньяк, который пишет на ее страницах гадости.

«Вот уже год меня в сети преследует мужчина, который ежедневно оставляет гадкие сообщения, проклинает меня и людей в комментариях под моими постами и т. п. Сначала я не обращала внимание, потом заблокировала. На следующий день появился новый аккаунт, с которого продолжились угрозы, проклятия и оскорбления», — написала звезда «Ворониных» на своей странице в Instagram.

Instagram @volkovihome

Волкова отметила, что удивлена «масштабом» подобного преследования — неизвестный каждый раз создает новые аккаунты, чтобы оскорблять артистку и ее подписчиков и оставляет, по ее словам, по 500 комментариев в день.

Актриса подчеркнула, что все это напоминает действия какого-то «маньяка» и сообщила, что ее друзья посоветовали ей обратиться в прокуратуру. Впрочем, Волкова не надеется на то, что там «за него возьмутся всерьез», а потому спросила совета у подписчиков.

Поклонники артистки поспешили успокоить ее и сошлись во мнении, что обратиться в правоохранительные органы все-таки необходимо.

«Угрозы и оскорбления — это всегда уголовно-наказуемые вещи»;

«Ну целый год это уже серьезно. Обязательно обратитесь в правоохранительные органы»;

«Если угрожает, то друзья правы, надо написать в прокуратуру», — посоветовали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Рита Дакота едва не стала жертвой маньяка.

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