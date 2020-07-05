«Я трезвая»: Мокрая Брежнева сплясала в эротичном пятикилограммовом платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram очередной зажигательный ролик. В своем легендарном платье из клипа «Вечериночка», которое, как ранее сообщала артистка, весит целых пять килограммов, звезда принялась плясать под дождем, накинув зеленый дождевик.

На кадрах Брежнева отрывается абсолютно мокрой, ее безупречную укладку намочил ливень. Однако невзирая на погодные условия, светская львица наслаждается моментом, зажигает и подпевает песне Монатика «Каждый раз», который в этот момент выступает на сцене перед зрителями.

«Чтобы сразу чуть усмирить фантазию некоторых — я трезвая, наркотики не употребляю, но люблю жизнь и умею кайфовать в каждом моменте», — отметила поп-дива в подписи к посту.

Судя по всему, ролик был снят на недавнем концерте музыканта. Тогда Брежнева специально приехала на выступление артиста, сделала ему сюрприз и вместе с ним исполнила любимую миллионами поклонников «Вечериночку». Незабываемый вечер звездам и гостям мероприятия не смог даже испортить проливной дождь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что интернет-пользователи раскритиковали клип «Вечериночка», в том числе и из-за участия в нем Веры Брежневой.