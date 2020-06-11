«Вечериночка нового времени»: Вера Брежнева и Monatik представили совместный клип

Вечером 10 июня экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева анонсировала одно из важнейших событий в своей жизни. Поклонники долго гадали, какой именно сюрприз приготовила им любимая звезда. Некоторые предположили, что это — очередной сольный альбом или необычный клип. И не прогадали.

В ночь на 11 июня на официальном YouTube-канале певца Monatik вышел ролик на песню «Вечериночка» при участии Брежневой.

«Мы приглашаем вас на „Вечериночку“ нового времени! С любимыми людьми. Домашнюю. Со всеми, с кем в доверии! Будьте здоровы, вечером и ночью, днём и утром. Каждый день недели!» — подписала клип Вера, опубликовавшая его и в своем Instagram.

Несмотря на то, что ролик срежиссирован и смонтирован в соответствии с последними трендами (стилизован под диско-пати 1970-х), пользователи сети в большинстве своем восприняли его критически. Так, некоторые утверждали, что это не лучшая работа музыканта, а Вера и вовсе «случайно зашла на огонек».

Instagram @ververa

«Вера здесь вообще не к месту…»

«С Надей Дорофеевой было б круче…»

«Она вообще никакая. Никаких эмоций!» — возмущались недовольные зрители.

Впрочем, вскоре в дебаты вступила армия поклонников Брежневой, которые настоятельно рекомендовали предыдущим ораторам быть более вежливыми и ценить творчество артистов.

«Вера — божественна! Покажи им как надо двигаться!»

«Невероятные! С премьерой вас!»

«Вера Викторовна, вы, кончено, просто невообразимый огонь! Это так красиво!» — в один голос твердили защитники звезды.

Что ж, остается надеяться, что поп-дива не очень расстроится из-за хейтерских атак. Ведь никому не хочется видеть в кадре красивую, но заплаканную звезду. По крайней мере, как это было совсем недавно, когда Брежнева провела несколько дней подряд в кровати, впав в серьезную депрессию, пишет «Экспресс газета».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Брежнева в костюме робота Вертера произвела на публику неизгладимое впечатление.