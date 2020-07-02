«Весит 5 килограммов»: Брежнева назвала ТОП-3 факта об эротичном платье из клипа «Вечериночка»
Оказывается, необычный наряд, в котором певица выглядит почти голой, является уникальным по своему составу.
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Фото, видео: Instagram @ververa
Вера Брежнева рассказала о необычном наряде, в котором она снялась в клипе на песню «Вечериночка» с украинским певцом Monatik. Его придумала известный клипмейкер, дизайнер и стилист из Одессы Таня Муиньо. Оказывается, платье, в котором певица выглядит почти голой и легко и непринужденно танцевала на столе, весит целых пять килограммов. А если выложить все камешки, из которого оно сделано, в одну линию, получится цепочка длиной около километра.
«Недавно я танцевала в нем под дождем, и это единственное платье, которое не намокло, но влажным стало выглядеть еще лучше», - рассказала певица в своем Instagram.
У поклонников Брежневой образ вызвал восхищение. Многие, правда, удивляются, что она смогла двигаться в таком наряде.
«Платье — огонь, произведение искусства! Образ крутой!»
«Жесть классная!»
«Вулканическая феерия»
«Детка, ну что ты творишь? Вытворяешь, я бы сказал…»
«Русская Jennifer Lopez», — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что интернет-пользователи раскритиковали клип «Вечериночка», в том числе и из-за участия в нем Веры Брежневой.
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