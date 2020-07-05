Аномальная жара заглянет на три дня в российские регионы

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Светлана Шевченко
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Специалисты отмечают, что столбики термометра с 5 по 7 июля могут подняться до рекордно высоких отметок.

Аномальная жара заглянет на три дня в российские регионы

Фото: Zuma\TASS

Специалисты Гидрометцентра России предупредили жителей ряда регионов страны о надвигающейся на них аномальной жаре. Согласно прогнозу, столбики термометра с 5 по 7 июля могут подняться до рекордно высоких отметок.

Ожидается, что плюс 40 градусов прогреется воздух в Саратовской области, в Ростовской до плюс 40-41 градуса, в Астраханской — плюс 40–42 градуса, а в Калмыкии и вовсе до 42-43 градуса по Цельсию. Чуть полегче будет под Белгородом, Воронежем и Тамбовом. Там столбики термометра поднимутся до 35-40 градуса.

«Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе», — отмечают в Гидрометцентре.

На Северо-Западе пока сохраняется дождливая погода и прохладное лето — плюс 18-24 градуса по Цельсию.

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