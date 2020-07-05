Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» артист оказался в больнице
Михаил Казаков показал поклонникам полученные травмы.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Фото, видео: Instagram @kazakovfly
Актер Михаил Казаков, широко известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», оказался в больнице. Как сообщил поклонникам в Instagram сам артист, он получил серьезные травмы обеих ног. Однако, что именно приключилось с ним, он уточнять не стал.
«Добро пожаловать в мой новый мир», — написал Казаков, прикрепив фото пострадавших конечностей.
Поклонники всполошились и начали выспрашивать у актера, как его угораздило получить такие травмы. Но он не внял их мольбам и сохранил историю в тайне.
«Миша, ну как так-то? Давай выздоравливай!»
«Надеюсь, все хорошо, дай бог вам здоровья…»
«Поправляйтесь скорее!» — волновались фанаты.
Михаил Казаков получил популярность благодаря роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», отмечают «Дни.ру». Тогда его вес был более одного центнера, однако сейчас ему удалось похудеть — теперь он весит 68 килограммов. Последние восемь лет актер женат. Звезда сериала «Папины дочки» воспитывает дочь супруги от прошлых отношений и родного сына.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаил Казаков смог привести фигуру в порядок.
Читайте также
73%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?