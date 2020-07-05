Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» артист оказался в больнице

Актер Михаил Казаков, широко известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», оказался в больнице. Как сообщил поклонникам в Instagram сам артист, он получил серьезные травмы обеих ног. Однако, что именно приключилось с ним, он уточнять не стал.

«Добро пожаловать в мой новый мир», — написал Казаков, прикрепив фото пострадавших конечностей.

Instagram @kazakovfly

Поклонники всполошились и начали выспрашивать у актера, как его угораздило получить такие травмы. Но он не внял их мольбам и сохранил историю в тайне.

«Миша, ну как так-то? Давай выздоравливай!»

«Надеюсь, все хорошо, дай бог вам здоровья…»

«Поправляйтесь скорее!» — волновались фанаты.

Михаил Казаков получил популярность благодаря роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», отмечают «Дни.ру». Тогда его вес был более одного центнера, однако сейчас ему удалось похудеть — теперь он весит 68 килограммов. Последние восемь лет актер женат. Звезда сериала «Папины дочки» воспитывает дочь супруги от прошлых отношений и родного сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаил Казаков смог привести фигуру в порядок.