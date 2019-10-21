  1. Пятый канал
  4. Как Полежайкин из «Папиных дочек» похудел почти на 40 килограммов

Как Полежайкин из «Папиных дочек» похудел почти на 40 килограммов

, 17:40 Фото 397

В последнее время Михаил Казаков сильно увеличил физические нагрузки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Кадр из сериала "Папины дочки", Instagram @kazakovfly

Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки» в интервью Teleprogramma.pro рассказал, как ему удалось похудеть. Как сообщало издание KP.RU, артист раньше весил 107 килограммов. Теперь цифры на его весах показывают 68.

Поклонники интересовались у Казакова, какого питания он придерживался и что полностью исключил из рациона. Однако актер признался, что секрет его похудения кроется не в пищевых ограничениях, а в занятиях спортом. Михаил по-прежнему может побаловать себя на десерт банкой сгущенки, однако при этом значительно увеличивает физические нагрузки.

Он ведет активный образ жизни, ежедневно делает упражнения на пресс и проводит кардиотренировки. Так, за последние девять месяцев Казаков прошел пешком пять тысяч километров. Результат налицо: из пухлощекового юноши артист превратился в мускулистого парня. 

Instagram @kazakovfly

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мирослава Карпович, хорошо известная публике по роли Маши в сериале «Папины дочки», показала, как отдыхает на Мальдивах. 

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

18:58
Найденных под Москвой жертв группировки Шишканова убили из-за кредитов
18:52
В Петербурге продают BMW Штирлица
18:44
Дочери Михалкова трогательно поздравили отца с днем рождения
18:36
Ветеринар отказался осмотреть умирающую собаку, требуя паспорт — видео
18:30
В Госдуме намерены разработать профстандарт для коучей
18:21
Завораживающие Ориониды! Где лучше всего любоваться метеорным потоком этой ночью

Сейчас читают

«Твоя жизнь закончилась»: отсидевший Игорь Петренко поведал об убийстве
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев