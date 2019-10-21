Как Полежайкин из «Папиных дочек» похудел почти на 40 килограммов

Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки» в интервью Teleprogramma.pro рассказал, как ему удалось похудеть. Как сообщало издание KP.RU, артист раньше весил 107 килограммов. Теперь цифры на его весах показывают 68.

Поклонники интересовались у Казакова, какого питания он придерживался и что полностью исключил из рациона. Однако актер признался, что секрет его похудения кроется не в пищевых ограничениях, а в занятиях спортом. Михаил по-прежнему может побаловать себя на десерт банкой сгущенки, однако при этом значительно увеличивает физические нагрузки.

Он ведет активный образ жизни, ежедневно делает упражнения на пресс и проводит кардиотренировки. Так, за последние девять месяцев Казаков прошел пешком пять тысяч километров. Результат налицо: из пухлощекового юноши артист превратился в мускулистого парня.

Instagram @kazakovfly

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мирослава Карпович, хорошо известная публике по роли Маши в сериале «Папины дочки», показала, как отдыхает на Мальдивах.