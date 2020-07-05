Референдум доверия. Как фейки о голосовании показали фиаско оппозиции

В эту субботу, 4 июля, вступила в силу обновленная Конституция РФ. Днем ранее президент России подписал соответствующий указ. А 1 июля теперь войдет в историю как день, когда россияне наибольшим числом голосов одобрили поправки и выразили доверие властям. О том, как оппозиция потерпела фиаско, пытаясь внести разлад в общество накануне и во время всероссийского голосования, 5-tv.ru рассказал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он отметил, что ничего кроме попытки бойкотировать голосование и призывов ставить отметку в графе «Нет», противники поправок предложить не смогли. При этом фейки, которые они предлагали под видом сообщений о нарушениях процедуры, производили при ближайшем разборе крайне нелепое впечатление. Более того, сами ложные сообщения дискредитировали своих же авторов.

«Компания однозначно была спланированной. Это три колонны: „Открытая Россия“, штабы Навального и так называемое движение „Голос“. Они примерно и поделили между собой по две тысячи фейков на организацию. Я не утрирую. У „Голоса“ была карта нарушений, там было выявлено порядка 1800 нарушений. Стали разбираться — в поисковике ставишь галочку „Надежный источник“, сразу остается 28. Начинаешь смотреть эти 28, а из них только пять связаны с выборами. Из них два подтвердились. Вот и весь подсчет», — рассказал Милькевич.

Жителей малых городов и сел России пытались убедить не голосовать обманным путем. Для этого создавались целые сайты якобы о поправках в Конституцию с похожим названием на официальный, где давались ложные сведения о процедуре. Так, например, по словам эксперта, на одном сайте сообщалось о возможности проголосовать до 5 июля, а также, что для голосования не нужен паспорт.

«Дополнительно развивались истории о том, что на участках не нужен будет паспорт, поэтому стоит ли вообще идти, если такое голосование несерьезное. ЦИК в фотожабах превращался в „Цирк“, и говорилось о том, что на участках нас ждут ручки с исчезающими чернилами. Это все работало на срыв голосования. Был еще популярный фейк, который, кстати, до сих пор живет — что после первого числа будут закрывать снова (на самоизоляцию — Прим. ред.)», — рассказал Милькевич.

Наряду с этим встречались и примеры настоящего мошенничества, когда людям обещали ускоренную процедуру получения вида на жительство в США, если они предоставят фото с бюллетенем с голосом против поправок. Несмотря на большое количество фейков и старания противников голосования, власть смогла дать отпор и показать высокую оперативность в работе с информацией.

«Со всем этим приходилось бороться, рассказывать с фактами в руках о том, что авторы этих фейков, мягко говоря, не правы. И здесь надо отдать должное и региональным общественным палатам, СМИ и системе избирательных комиссий в целом. Мне кажется, власть стала учиться работать очень оперативно в ситуации такой негативной информационной среды. Потому что главное правило: не более трех часов у тебя есть на реакцию на подобный вброс. Этот стресс-тест мы прошли», — заключил Милькевич.

Также он добавил, что высокая явка на голосовании показала не только бесполезность стараний противников процедуры, но и отразила доверие населения действующей власти. По сути, голосование по поправкам к основному закону страны превратилось в референдум доверия президенту.

«Высочайший уровень явки, поддержки поправок, на мой взгляд, говорит о нескольких вещах. Во-первых, это был своеобразный референдум тому курсу, который проводит президент, правительство, особенно в непростой ситуации общемировой, которая происходит. И, может быть, как раз стабильность и сильная власть — это то, что становится очень значимым и ценным на фоне всего того, что видим мы во всем мире. Мы видим картинки из США из Европы: беснующиеся толпы анархистов, разлад в государственной машине, управленческой, проблемы здравоохранения. Все это показало, что чрезмерная толерантность и гипердемократия, скорее имитационные игры в нее, они до добра не доводят», — подытожил Милькевич.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, что стало новым и положительным опытом для страны, впервые проводящей подобную процедуру в условиях пандемии. Многие эксперты отмечали, что мероприятие, проводимое в течение недели, серьезно повлияло на явку избирателей, которые смогли в удобное для себя время прийти на участок. По итогам обработки 100% протоколов «за» принятие поправок проголосовали 77,92% россиян (почти 58 миллионов человек). Против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Поправки вступили в силу 4 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин рассказал, какой была «мина замедленного действия» в Конституции СССР.