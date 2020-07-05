Путин рассказал, какой была «мина замедленного действия» в Конституции СССР

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о «мине замедленного действия», которая была заложена в советской Конституции.

«Что касается свободного выхода из Советского Союза. Ведь в конституции… — была конституция 1977 года и в прежних конституциях — было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть, и она, компартия, была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода из компартии представителям различных национальных образований. Она все держала», — подчеркнул глава государства.

И когда, по его словам, компартия начала рассыпаться, то за ней посыпалась вся страна. Путин подчеркнул, что этот «ленинский тезис» был заложен еще в 1922 году при образовании Советского Союза, поэтому сейчас Россия должна этого избежать. Президент убежден, что принятие поправок к действующей Конституции является правильным шагом, направленным на укрепление государственности и создания условий для развития страны на десятилетия вперед.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, что стало новым и очень положительным опытом. Многие эксперты отмечали, что мероприятие, проводимое в течение недели, серьезно повлияло на явку избирателей, которые смогли в удобное для себя время прийти на участок. По итогам обработки 100% протоколов «за» принятие поправок проголосовали 77,92% россиян (почти 58 миллионов человек). Против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Поправки вступили в силу 4 июля.