Самый современный российский автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области теперь еще и автотеатр. Уникальный формат — Драйв-шоу — внедрили вместе с «Ленинград Центром».

Это спектакль. Разумеется, интерактивный. Проходит он на территории гоночной трассы, и зрители следят за крутыми поворотами сюжета из окон своих автомобилей. За рождением жанра наблюдал Максим Облендер.

Настройте приемники на нашу волну, не сдерживайте эмоций, устраивайтесь поудобнее и заказывайте еду прямо в автомобиль. Шоу начинается! Зрители только припарковали авто, а уже стали участниками свадебного кортежа. Драйв-шоу «Бесконечность» «Ленинград Центра» сегодня, конечно, о любви. Это когда на сцене в ЗАГСе герои потеряли кольцо, а в машинах обнимаются влюбленные пары.

Шоу интерактивное. С первых же секунд действие происходит не просто на сцене, а прямо среди рядов машин, у нас на глазах. А вот еще одно важное отличие автотеатра от обычного — то, как звучат здесь аплодисменты.

Когда массовые мероприятия оказались под запретом, когда артисты соскучились по зрителям — идея появилась сама собой. Постановщик «Таймлесс», режиссер с мировым именем Феликс Михайлов делится подробностями создания первого в России автотеатра — уникального совместного проекта «Ленинград Центра» и комплекса «Игора Драйв».

«Мы предложили „Игоре Драйв“ такой формат. Воспользовались их пространством, нашли место для зрителей в авто, поставили сцену, убрали драматические эпизоды и адаптировали часть номеров под большое пространство», — рассказывает Феликс Михайлов, художественный руководитель «Ленинград Центра».

Шум автомобилей, громкая музыка и такое количество зрителей здесь никого не смущают — драйв-шоу и уникальный автодром словно созданы друг для друга. Рядом с ревом пролетают автомобили, у которых под капотом несколько сотен лошадиных сил. Эти современные трассы видели уже и скоростные заезды, и именитых пилотов, а теперь и шоу такого уровня!

«Мы узнали, что будем работать на открытой площадке, для нас это не впервой, но впервой выступать не на живого зрителя, а на машины», — делится Виктория Чапайкина, танцовщица, артистка «Ленинград Центра».

«Так как это большие пространства, задача была, что нужно делать все крупнее», — рассказывает Максим Жилин, танцор, артист «Ленинград Центра».

«Какой-то конфликт, какие-то четкие моменты, которые двигают дальше историю, они будут укрупнены за счет экранов и за счет дополнительной видеосъемки», — говорит Нона Булыгина, вокалистка, артистка «Ленинград Центра».

Лучшие вокалисты, гимнасты, танцоры и недели упорных репетиций — великолепная погода на протяжении всей подготовки и дождь в премьеру. Но огромный розовый слон уверенно идет мимо машин, циркачи балансируют на воздушных шарах, взмывают под купол сцены, а голоса музыкантов ни на секунду не дрогнули.

«Это не просто кинотеатр, как в американских фильмах, люди выезжают на пикник, смотрят кино, а тут живое выступление, живое выступление, это все можно посмотреть на воздухе, не выходя из авто. Это новый жанр!» — рассказывает Ксана Сергиенко, певица, приглашенная артистка «Ленинград Центра».

Замереть от восторга, от номеров, спецэффектов и, конечно, на мгновение застыть в поцелуе и самому стать участником выступления, когда камеры направлены прямо на тебя. Оставить место на флешке телефона, чтобы заснять выставку ретроавтомобилей, она откроется для широкой аудитории уже 7 июля. Здесь же в гаражном пространстве «Игора Драйв» — уникальная история автопрома. Гоночные, представительские, военные. Великолепные!

Каждый из автомобилей этого гаража знаком нам по кинофильмам. Rolls-Royce, на котором колесил Великий Гэтсби! Aston Martin неподражаемого агента 007 — Джеймса Бонда. Ярко-красный Ford героя Сильвестра Сталлоне из боевика «Кобра». Все эти авто будто только сошли с конвейера! Стоишь, смотришь на Лорен-Дитрих, о которой так мечтал Адам Козлевич в «Золотом теленке» и ловишь себя на мысли: «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения, но какие же они все-таки роскошные!»

Драйв-шоу — самый подходящий для автодрома формат. В этот вечер были и машины, и драйв, как эмоция, когда в финале всем назло победила любовь, а сотни фар, гудков и моторов машин под залпы салютов одобрительно замигали, зашумели и зарычали.

«Очень интересно, нестандартно для Петербурга»

«Просто что-то невероятное. Забибикали все шоу! Давайте еще разок»

«Это просто счастье для нас! Спасибо «Игора Драйв», спасибо «Ленинград-Центр!»

Счастье, которое, словно гоночный автомобиль вернется на следующем круге трассы. Гастроли «Ленинград Центра» продолжаются, а значит новые шоу, новые номера и все те же эмоции восторга обеспечены!