Бассейны, салоны красоты, музеи: что еще откроют в регионах РФ после нового этапа снятия ограничений

Эфирная новость 24

К примеру, в Петербурге началась онлайн-продажа билетов в Русский музей, он откроется 15 июля.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Uwe Anspach, 5-tv.ru

Улучшение эпидситуации позволило регионам приступить к очередному этапу снятия ограничений. Так, на Кузбассе отменили 14-дневный карантин для приезжающих из Москвы, Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи.

В Ростовской области с понедельника в полном объеме начинают работать детские сады, гостиницы и косметические салоны. В Калужской области открываются музеи, бани и сауны.

А в Петербурге заработают фитнес-центры и бассейны — за исключением тех, что находятся в зданиях торговых центров. Разрешено работать и музеям, но у каждого — свой график. Так, во вторник стартует онлайн-продажа билетов в Русский музей. Но посетить его можно будет только с 15 июля, как и Эрмитаж.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач рассказал о возможной опасности в ходе второй волны коронавируса.

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