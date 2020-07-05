Бассейны, салоны красоты, музеи: что еще откроют в регионах РФ после нового этапа снятия ограничений

Улучшение эпидситуации позволило регионам приступить к очередному этапу снятия ограничений. Так, на Кузбассе отменили 14-дневный карантин для приезжающих из Москвы, Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи.

В Ростовской области с понедельника в полном объеме начинают работать детские сады, гостиницы и косметические салоны. В Калужской области открываются музеи, бани и сауны.

А в Петербурге заработают фитнес-центры и бассейны — за исключением тех, что находятся в зданиях торговых центров. Разрешено работать и музеям, но у каждого — свой график. Так, во вторник стартует онлайн-продажа билетов в Русский музей. Но посетить его можно будет только с 15 июля, как и Эрмитаж.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач рассказал о возможной опасности в ходе второй волны коронавируса.