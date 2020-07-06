У российских памятников в стране и за рубежом появились охранные таблички

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Активисты организовали акцию #ПодОхранойКонституции.

Фото, видео: 5-tv.ru

В России и за рубежом проходит акция #ПодОхранойКонституции. В разных городах у памятников защитникам Отечества, русским писателям, художникам, военачальникам появились охранные таблички.

Вот кадры из Петербурга — это монумент Мать-Родина на Пискаревском кладбище. А это памятник художнику Илье Репину на Болотной площади в Москве. В Севастополе под охрану взят монумент адмиралу Нахимову.

Акцию поддержали и в других странах. Таблички появились на могилах советских солдат в Неаполе. Возле монумента победы Красной армии над нацистской Германией в Израиле. У памятника поэту Александру Пушкину в столице Мексики.

Акция призвана привлечь внимание к изменениям в основной закон страны. В Конституции России теперь появилась формулировка о защите исторической правды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фейки о голосовании показали фиаско оппозиции.

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