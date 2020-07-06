Экстремальным видом спорта с максимальным комфортом освоил один из турецких парапланеристов.

Фото, видео: Instagram @hasan_kaval; 5-tv.ru

Полеты на диване освоил один из турецких парапланеристов. Вместо обычного снаряжения он прикрепил к парашюту маленькую копию гостиной. Диван, телевизор и торшер.

Взмыв в небо любитель комфортабельного экстрима расположился по-домашнему. Надел тапочки, достал напитки и закуски и приступил к просмотру кино.

Полет прошел гладко. Правда при приземлении диванному пилоту пришлось немного понервничать. Совершить мягкую посадку на мягкой мебели оказалось довольно трудно.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
71.34
0.84 80.56
1.34
ТОП-5 умных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

17:38
Появилось новое видео вымогательства денег задержанным за взятку «осведомителем» лжеобмудсмена полиции
17:26
«Поцелуйте своих любимых»: Ревва агитирует на «нежности» милым фото с женой
17:17
Обновленная Конституция потребует изменений в порядка 100 федеральных законов
17:09
Волшебный танец живота. Как восточное искусство укрепляет женское здоровье?
16:59
«Я видел экспертизу»: Добровинский прокомментировал высказывания защиты о невиновности Ефремова
16:42
«Вам идет малыш на руках»: Корчевников поделился трогательным снимком

Сейчас читают

«Вам идет малыш на руках»: Корчевников поделился трогательным снимком
Марию Лиман шантажирует наследник азиатского миллиардера
«Ненавижу тебя и твоих выродков»: Новые подробности скандала Соколова и его жертвы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок