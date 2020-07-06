Полеты на диване освоил один из турецких парапланеристов. Вместо обычного снаряжения он прикрепил к парашюту маленькую копию гостиной. Диван, телевизор и торшер.

Взмыв в небо любитель комфортабельного экстрима расположился по-домашнему. Надел тапочки, достал напитки и закуски и приступил к просмотру кино.

Полет прошел гладко. Правда при приземлении диванному пилоту пришлось немного понервничать. Совершить мягкую посадку на мягкой мебели оказалось довольно трудно.