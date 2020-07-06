Парапланеризм на диване — видео
Экстремальным видом спорта с максимальным комфортом освоил один из турецких парапланеристов.
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Фото, видео: Instagram @hasan_kaval; 5-tv.ru
Полеты на диване освоил один из турецких парапланеристов. Вместо обычного снаряжения он прикрепил к парашюту маленькую копию гостиной. Диван, телевизор и торшер.
Взмыв в небо любитель комфортабельного экстрима расположился по-домашнему. Надел тапочки, достал напитки и закуски и приступил к просмотру кино.
Полет прошел гладко. Правда при приземлении диванному пилоту пришлось немного понервничать. Совершить мягкую посадку на мягкой мебели оказалось довольно трудно.
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