Российские войска установили контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в канале в мессенджере МАКС.

В ведомстве заявили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять зону контроля и сжимать кольцо окружения в указанном районе.

«В кольце окружения российскими войсками установлен контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли удары по объектам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. По информации министерства, были поражены предприятия металлургической и химической промышленности, объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, а также портовая инфраструктура.

В Минобороны уточнили, что для ударов применялись высокоточные средства наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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