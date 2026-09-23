Задержан собственник загоревшегося в Стерлитамаке ТСК «Солнечный»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 45 0

В результате пожара в здании погибли четыре человека.

Пожар в ТК в Стерлитамаке: собственника комплекса задержали

Фото: МАХ/Следком Башкирии/id275072433_gos

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В Стерлитамаке задержан собственник торгово-сервисного комплекса (ТСК) «Солнечный», в котором в результате пожара погибли четыре человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Возгорание произошло 22 сентября в четырехэтажном кирпичном здании на улице Коммунистической. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 11:26 по московскому времени. Очаг находился на втором этаже комплекса.

К приезду пожарных огонь и плотный дым уже распространились по зданию. Площадь возгорания составила около 2,1 тысячи квадратных метров.

Среди погибших оказались три родные сестры — 29-летняя Елизавета, 33-летняя Виктория и 45-летняя Елена. Женщины приехали в торговый комплекс выбрать подарок для мамы, чей день рождения должен был состояться через несколько дней. В «Солнечный» их привез муж одной из сестер, который после произошедшего находится в состоянии сильного потрясения. Известно также, что старшая из сестер владела небольшим ателье в торговом центре.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание. Также специалисты рассматривают версию аварийной работы электросети.

В ликвидации возгорания участвовали 47 человек и 16 единиц техники. Спасатели вывели из здания 17 человек, среди которых был один ребенок.

Очевидцы рассказывали, что часть посетителей и сотрудников не успела самостоятельно покинуть помещение после распространения дыма. В сети появились кадры, на которых люди выбираются из окон верхних этажей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. После начала расследования сообщалось о трех погибших, позднее число жертв увеличилось до четырех. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии и причины возгорания.

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