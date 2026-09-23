Послал по нужному адресу: Трамп ответил Зеленскому на просьбу о использовании Starlink

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

Ранее лидер киевского режима обращался к президенту США с просьбой разрешить применение системы для ударов вглубь российской территории.

Трамп ответил Зеленскому на просьбу о Старлинк

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

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Трамп посоветовал Зеленскому обсудить с Маском использование Starlink над РФ

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вопрос использования Starlink для наведения ударов вглубь России необходимо обсуждать с владельцем компании SpaceX Илоном Маском. Об этом в соцсети X сообщила журналистка Newsmax Найя Саджая со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам источника журналистки, во время переговоров украинская сторона подняла вопрос об использовании спутниковой системы Starlink для операций против целей на территории России. В ответ, как утверждается, Трамп сказал: «Вам нужно поговорить об этом с Илоном».

Ранее журнал The Atlantic сообщал, что Зеленский во время визита в Вашингтон обращался к Трампу с просьбой разрешить использование Starlink для ударов вглубь российской территории. По данным издания, этот вопрос обсуждался во время закрытой части встречи лидеров в Белом доме 28 июля.

Собеседники журнала утверждали, что американский президент не дал окончательного ответа и заявил, что рассмотрит просьбу. По их данным, решение должно зависеть от того, сможет ли такой шаг, по мнению Трампа, повлиять на перспективы завершения конфликта.

Также The Atlantic сообщал, что Зеленский хотел организовать личную встречу с Илоном Маском, который возглавляет компанию SpaceX — оператора спутниковой сети Starlink. Однако, как утверждает издание, предприниматель отказался от встречи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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