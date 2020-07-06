T-клеточный иммунитет. Есть ли защита от COVID без наличия антител в организме?

Почти половина жителей Москвы обладает групповым иммунитетом к SARS-CoV-2. К такому выводу пришел, проанализировав исследование шведских ученых, вирусолог руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. Однако опираться на эти данные затруднительно, возразил ему в беседе с 5-tv.ru вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

В статье шведских ученых шла речь о том, что иммунитетом обладают не только те, у кого были обнаружены антитела к коронавирусу. Есть особая разновидность защиты от инфекции — T-клеточный иммунитет. Он образуется у выздоравливающих людей, которые перенесли болезнь бессимптомно. Однако в Москве нет возможности исследовать этот показатель устойчивости к COVID-19, поэтому эксперты опираются на данные о числе граждан с антителами, пояснил Альштейн.

«То, что у части людей может быть иммунитет, несмотря на отсутствие антител, это вполне возможная, допустимая вещь. Но мы не можем это оценить. Да, это, конечно, возможно, потому что есть T-клеточный иммунитет, который гораздо сложнее исследовать. Каждого человека на него не обследуешь — это достаточно сложно. А антитела определить довольно легко, поэтому мы ориентируемся на антитела, потому что есть метод определения иммунитета. Я думаю, что все случаи иммунитета, о которых мы не знаем, это будет нам дополнительная премия когда-нибудь», — заключил вирусолог.

Наличие иммунитета к коронавирусу у значительной части жителей столицы говорит в пользу того, что вероятность второй волны пандемии снижается. Об этом заявил вирусолог Павел Волчков. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие доводы в защиту своей теории он привел.