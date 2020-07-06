Обновленная Конституция потребует изменений в порядка 100 федеральных законов

В связи с принятием поправок в Конституцию России предполагается внести изменения в порядка ста федеральных законов. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он обозначил пять основных сфер, которых коснутся изменения. Это социальная область, куда относятся пенсии, пособия, поддержка населения, защита института семьи и вопросы образования. Здравоохранение, наука и культура объединены в один блок. Третий блок касается организации власти, в том числе речь идет о выборном законодательстве. Потребуются поправки в законы, касающиеся обороны и безопасности страны, в том числе неприкосновенности территорий. В пятый блок отнесено все, что касается защиты собственности, развития предпринимательства, некоммерческих организаций и институтов гражданского общества.

По словам Крашенинникова, рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ, сопредседателем которой он является, продолжит работу и будет рассматривать и обсуждать все предлагаемые законопроекты во исполнение принятых изменений Основного закона.

«Мы будем по нашим подгруппам внутри рабочей группы рассматривать эти поправки, давать свои заключения, оказывать соответствующую помощь, чтобы эти поправки были добротные, приносили пользу», — сказал он.

Глава думского Комитета по законодательству отдельно подчеркнул необходимость отладить механизм согласованной работы всей системы публичной власти.

«На наш взгляд, очень важно, чтобы мы обратили внимание вместе с субъектами на этот принцип, который у нас в теории был, но появился на практике — это единство системы публичной власти. В период пандемии мы увидели необходимость единства системы публичной власти, и как с помощью этого единства мы смогли достаточно слаженно работать», — отметил парламентарий.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как проходило в России голосование по поправкам в Конституцию и, что в итоге изменится в Основном законе страны.