Марию Лиман шантажирует наследник азиатского миллиардера

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Ирина Дряхлова
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По словам звезды Рlауbоу, молодой человек грозится подать на нее в суд за мошенничество.

Фото, видео: Instagram @liman_maria

Модель и телеведущая поделилась историей в своем Instagram о том, как она стала жертвой сексуального харассмента из-за подарка. Лиман рассказала, что однажды сын некого азиатского миллиардера сделал ей незначительный подарок, который она, к своему сожалению, приняла. Мария отметила, что после этого случая понимает европейских девушек, которые отказываются принимать что-либо от мужчин, чтобы не чувствовать себя должными.

«Расскажу свою историю: сын одного известного азиатского миллиардера сделал мне подарок, незначительный.
Теперь я понимаю, почему европейские женщины не любят принимать подарки и быть должными. Я даже не представляла, насколько в понятиях этого человека не принято ухаживать за девушкой», — написала она.

Фото: Instagram @liman_maria

В качестве благодарности за подарок, молодой человек стал требовать что-то взамен: Мария намекнула на интимную близость в своем посте. После отказа и попытки вернуть подарок, на голову Лиман посыпались обвинения в мошенничестве и угрозы.

«Я получила упреки в свой адрес о том, что я должна что-то взамен. Что я — мошенница. Что я вынудила сделать его подарок, а он никогда в жизни и не собирался мне ничего дарить (это конечно было неприятно слушать). Мне показалось, это абсолютно непристойным и наглым поведением для мужчины и немного после молодой человек сказал, что подаст на меня в суд за мошенничество. Я честно просто в шоке. Подарок свой обратно забирать он не хочет. Взамен конечно отдаваться я ему тоже не собираюсь!» — пожаловалась девушка.

Дело зашло настолько далеко, что азиатский воздыхатель собрался подать на модель в суд за мошенничество. Мария Лиман призналась, что опасается за свою безопасность, даже проживая в Англии.

«Но насколько это дело далеко зайдет… Мне честно теперь страшно находиться одной и незащищенной в Англии», — поделилась своими страхами модель.

Подписчикии Марии заметили, что не стоит брать принимать подарки от мужчин и попросили показать «яблоко раздора».

«Мария, а ты не задумывалась, что многое, если не все, нередко зависит от девушки, женщины? Как она себя ведет, как себя, „преподносить“, так к ней и относятся», — сделала замечание девушка в комментариях.

«Что за подарок, поведаешь нам?» — поинтересовался мужчина.

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