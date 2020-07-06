«Макс совсем ребенок»: Дроботенко выложил архивное фото с Галкиным и Степаненко

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Алиса Старжевская
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Евгений Петросян сфотографировал юмористов перед концертом в Кремле.

Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил; Instagram @s.a.drobotenko

Сергей Дроботенко решил порадовать своих подписчиков в Instagram архивным снимком, на котором он появляется вместе с молодыми Максимом Галкиным и Еленой Степаненко.

Как написал артист, уникальное фото было сделано перед концертом в Кремле, когда юмористы собрались вместе, чтобы подготовить шутки. На снимке Галкин предстает с короткими волосами и в водолазке, а Елена Степаненко в своем прежнем весе — сейчас артистка выглядит гораздо стройнее.

Кроме того, Дроботенко не забыл похвалить фотографа — Евгения Петросяна, который, по его мнению, «хорошо» заснял всю компанию.

Instagram @s.a.drobotenko

Пользователи поспешили отметить, прежде всего, молодость Галкина и то, что все участники группового фото мало изменились с тех пор.

«Макс здесь совсем ребенок»;

«Почти не изменились. Вот только у Макса волос стало больше»;

«Семейная идиллия или талант не пропьешь»;

«Хорошее доброе фото. Я помню вас такими! Любимые артисты. Все молодые и красивые», — написали фолловеры.

Как пишет «Экспресс-газета», фото было сделано, предположительно, пятнадцать лет назад. За это время Галкин, который тогда уже выступал с Аллой Пугачевой, успел жениться на ней и завести двоих детей. Степаненко же пережила тяжелый развод с Петросяном, но по-прежнему востребована в профессии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин поговорил по таксофону в деревне.

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