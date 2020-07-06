«Макс совсем ребенок»: Дроботенко выложил архивное фото с Галкиным и Степаненко
Евгений Петросян сфотографировал юмористов перед концертом в Кремле.
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Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил; Instagram @s.a.drobotenko
Сергей Дроботенко решил порадовать своих подписчиков в Instagram архивным снимком, на котором он появляется вместе с молодыми Максимом Галкиным и Еленой Степаненко.
Как написал артист, уникальное фото было сделано перед концертом в Кремле, когда юмористы собрались вместе, чтобы подготовить шутки. На снимке Галкин предстает с короткими волосами и в водолазке, а Елена Степаненко в своем прежнем весе — сейчас артистка выглядит гораздо стройнее.
Кроме того, Дроботенко не забыл похвалить фотографа — Евгения Петросяна, который, по его мнению, «хорошо» заснял всю компанию.
Пользователи поспешили отметить, прежде всего, молодость Галкина и то, что все участники группового фото мало изменились с тех пор.
«Макс здесь совсем ребенок»;
«Почти не изменились. Вот только у Макса волос стало больше»;
«Семейная идиллия или талант не пропьешь»;
«Хорошее доброе фото. Я помню вас такими! Любимые артисты. Все молодые и красивые», — написали фолловеры.
Как пишет «Экспресс-газета», фото было сделано, предположительно, пятнадцать лет назад. За это время Галкин, который тогда уже выступал с Аллой Пугачевой, успел жениться на ней и завести двоих детей. Степаненко же пережила тяжелый развод с Петросяном, но по-прежнему востребована в профессии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин поговорил по таксофону в деревне.
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