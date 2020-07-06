«У меня еще козы не доены»: Галкин поговорил по таксофону в деревне

Максим Галкин решил почувствовать себя настоящим деревенским жителем. Недавно телеведущий выложил в сторис на своей странице в Instagram отрывок разговора с неким собеседником, произошедший в деревне Грязь, где у юмориста и его супруги Аллы Пугачевой находится замок. Любопытно, что беседа прошла не по мобильному телефону, а «по старинке» — с помощью таксофона.

На видео юморист, одетый в спортивные штаны и футболку, старается поддерживать разговор, задавая наводящие вопросы, а затем спешит скорее его закончить, сославшись на очень важную причину.

«Ну ладно давай, у меня еще козы не доены», — говорит Галкин, а затем кладет трубку. При этом камера показывает старые деревенские домики и проселочную дорогу.

Instagram @maxgalkinru

В последнее время телеведущий часто делится фото и видео, сделанными на территории его загородного дома в Подмосковье. Именно там его семья проводила все месяцы самоизоляции. Недавно 5-tv.ru рассказывал, как встретили Максима Галкина Алла Пугачева с детьми после его трехдневной отлучки из Москвы.