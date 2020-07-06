В «Аэрофлоте» рассказали о грядущем снижении цен на билеты

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По словам гендиректора авиаперевозчика Виталия Савельева, увеличив таким образом пассажиропоток, они надеются быстрее выйти из кризиса после пандемии.

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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; 5-tv.ru

«Аэрофлот» намерен существенно снизить цены на авиабилеты. Это позволит россиянам отдохнуть внутри страны, а компании поможет выйти из кризиса, связанного с пандемией. Новую бизнес-стратегию сегодня в Кремле представил Владимиру Путину гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Подчеркнув, что теперь дело за регионами — они должны быть готовы принимать туристов.

«Они будут принимать решения по снятию этих ограничений. Но не в связи с тем, что отрасли авиационных перевозок тяжело приходится, а потому что ситуация меняется к лучшему. Они сами заинтересованы в загрузке гостиниц, отелей, это все понятно», — отметил президент России.

«Мы договорились с Роспотребнадзором, мы убедили, в мире это общепризнано: самолет является герметичной капсулой, и на всех самолетах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99–97 — это примерно уровень операционных. Воздух меняется каждые три–пять минут. Воздух берется из компрессора из‑под двигателя, нагревается до 290 градусов. То есть формально на борту заболеть очень сложно», — подчеркнул глава «Аэрофлота».

Уже до конца года «Аэрофлот» планирует восстановить перевозки на 50%. А после открытия границ — быстро вернуться на докризисные позиции.

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