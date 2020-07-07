Более тысячи бойцов Нацгвардии стягивают в Атланту, охваченную массовыми протестами
Жертвами уличной перестрелки в штате Джорджия стали пять человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / W. G. Allgoewer; 5-tv.ru
В столице американского штата Джорджия, Атланте, вводят режим ЧС. В город стягивают более тысячи бойцов Нацгвардии. Они будут охранять госучреждения, в том числе дом главы штата, а также штаб-квартиру полиции, которая подвергается атакам протестующих.
В последние недели Атланта охвачена массовыми акциями против расизма, которые зачастую заканчиваются погромами и мародерством.
Накануне в городе в результате уличной перестрелки погибли пять человек, в том числе восьмилетняя девочка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Америка (не) может разрешить расовый конфликт.
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