Более тысячи бойцов Нацгвардии стягивают в Атланту, охваченную массовыми протестами

Эфирная новость 55

Жертвами уличной перестрелки в штате Джорджия стали пять человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / W. G. Allgoewer; 5-tv.ru

В столице американского штата Джорджия, Атланте, вводят режим ЧС. В город стягивают более тысячи бойцов Нацгвардии. Они будут охранять госучреждения, в том числе дом главы штата, а также штаб-квартиру полиции, которая подвергается атакам протестующих.

В последние недели Атланта охвачена массовыми акциями против расизма, которые зачастую заканчиваются погромами и мародерством.

Накануне в городе в результате уличной перестрелки погибли пять человек, в том числе восьмилетняя девочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Америка (не) может разрешить расовый конфликт.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
71.34
0.84 80.56
1.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:29
Метростроевцы устроили «вселенский потоп» в Казани — видео
10:16
Военный эксперт оценил опасность украинской ракеты «Нептун»
10:05
Мадонна разделась до трусов и сфотографировалась перед зеркалом
9:53
«От шока так и не отошел»: адвокат о самочувствии Ефремова под домашним арестом
9:38
ТОП-5 мужских имен, обладатели которых меняют женщин как перчатки
9:27
Более тысячи бойцов Нацгвардии стягивают в Атланту, охваченную массовыми протестами

Сейчас читают

ТОП-5 советов, как сойти за коренную москвичку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«Вам идет малыш на руках»: Корчевников поделился трогательным снимком

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок