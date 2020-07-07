Более тысячи бойцов Нацгвардии стягивают в Атланту, охваченную массовыми протестами

В столице американского штата Джорджия, Атланте, вводят режим ЧС. В город стягивают более тысячи бойцов Нацгвардии. Они будут охранять госучреждения, в том числе дом главы штата, а также штаб-квартиру полиции, которая подвергается атакам протестующих.

В последние недели Атланта охвачена массовыми акциями против расизма, которые зачастую заканчиваются погромами и мародерством.

Накануне в городе в результате уличной перестрелки погибли пять человек, в том числе восьмилетняя девочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Америка (не) может разрешить расовый конфликт.