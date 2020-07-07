«Замечательная девочка»: падчерица Семака выложила первое фото своей малышки

Майя Семак поделилась с подписчиками первым снимком своей дочери, выложив его на своей странице в Instagram.

Майе Семак всего 20 лет — она дочь жены главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака Анны от первого брака. Несколько дней назад девушка сделала свою мать Анну Семак и отчима, 44-летнего наставника сине-бело-голубых, бабушкой и дедушкой. В тот же день футболисты «Зенита» досрочно стали победителями Чемпионата России по футболу в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«5 июля 2020 года родилась замечательная девочка, подарившая нам настоящее счастье», — написала молодая мать.

Instagram @mayasemak

На фотографии выложенной Майей, не видно лица новорожденной Евы — только ее ножки в трогательных носках со звездочками. Вероятно, молодая мать, как и многие после появления на свет младенцев, не хочет пока длиться столь сокровенным с многотысячной аудиторией.

«Поздравляю! Такое счастье»;

«Всего самого лучшего малышке»;

«Здоровья малышке и маме», — сразу же посыпались на Майю поздравления от подписчиков.

Ранее 5-tv.ru делился откровениями новоявленной бабушки Анны о том, как эмоционально она переживала роды у дочери. Сама она шесть раз становилась матерью.