«На раЁне была своей»: Лариса Гузеева показала фото из Серпухова

«На раЁне была своей»: Лариса Гузеева показала фото из Серпухова
Необычный образ телеведущей выбрали для съемок в Подмосковье.
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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_
Телеведущая Лариса Гузеева выложила новый пост на своей странице в Instagram. Она поделилась необычными снимками, где предстала в ярко-зеленом спортивном костюме.
«На раЁне была своей», — подписала Гузеева снимок (орфография автора сохранена — Прим.ред.)
На фотографиях поклонники бессменной ведущей передачи «Давай поженимся» смогли оценить приключения Гузеевой в подмосковном Серпухове. Ведущая прогулялась по центру, выпила кваса и отведала вареной кукурузы.
Подписчики Ларисы также не оставили ее пост без внимания.
«Цвет лайма вам идет. Свежо и забавно»;
«Вылитая цыганка»;
«Какая Вы классная», — оставили свои комментарии под постом верные фанаты Гузеевой.
Недавно историк моды Александр Васильев разобрал стиль Ларисы Гузеевой и оценил ее стиль. 5-tv.ru писал, что советов для телеведущей у него нашлось немного.
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