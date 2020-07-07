«На раЁне была своей»: Лариса Гузеева показала фото из Серпухова

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Алиса Старжевская
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Необычный образ телеведущей выбрали для съемок в Подмосковье.

Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_

Телеведущая Лариса Гузеева выложила новый пост на своей странице в Instagram. Она поделилась необычными снимками, где предстала в ярко-зеленом спортивном костюме.

«На раЁне была своей», — подписала Гузеева снимок (орфография автора сохранена — Прим.ред.)

Instagram @_larisa_guzeeva_

На фотографиях поклонники бессменной ведущей передачи «Давай поженимся» смогли оценить приключения Гузеевой в подмосковном Серпухове. Ведущая прогулялась по центру, выпила кваса и отведала вареной кукурузы.

Подписчики Ларисы также не оставили ее пост без внимания.

«Цвет лайма вам идет. Свежо и забавно»;

«Вылитая цыганка»;

«Какая Вы классная», — оставили свои комментарии под постом верные фанаты Гузеевой.

Недавно историк моды Александр Васильев разобрал стиль Ларисы Гузеевой и оценил ее стиль. 5-tv.ru писал, что советов для телеведущей у него нашлось немного.

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