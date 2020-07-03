«Со светлыми волосами выглядит проще»: Васильев дал советы Гузеевой по улучшению образа

Историк моды Александр Васильев разобрал по косточкам стиль своей коллеги, телеведущей Ларисы Гузеевой, оценил его положительные стороны и типичные промахи. Слова судьи «Модного приговора» приводит портал 7days.ru.

«У Ларисы корпулентная фигура, пышная грудь, женственные формы, яркие внешние данные и своенравный характер. Она прекрасно себя чувствует с этим букетом прелестей и пользуется огромным успехом у публики. Мне кажется, еще и потому, что некоторые зрительницы видят в ней свое отражение. Она народная, своя», — оценил знаменитость Васильев.

По его словам, звезда «Жестокого романса» с годами стала еще больше походить на героиню пьесы Островского — не внешне, а внутренне. У нее есть тот «типический русский характер», о котором писал Белинский — смелость, целеустремленность, самоуверенность. И ее наряды отвечают этому характеру, уверен историк моды.

«Нередко образы Ларисы подвергают критике. Ее хотят переодеть, но она всегда верна своему стилю, тому, что выбирает сама, а не кто-то ей навязывает. Я это понимаю, поэтому советов для Ларисы у меня немного», — отметил телеведущий.

Гузеевой он порекомендовал добавить к платьям украшений: перстень, удлиненные овальные серьги и массивные бусы — все желательно в голубых тонах, под цвет глаз. Также эксперт посоветовал теледиве чаще наносить маникюр, чтобы руки выглядели более женственными. Последнее пожелание Васильева коснулось цвета волос. В 2019 Гузеева осветлилась. И, по его мнению, эксперимент не удался.

«Быть блондинкой — не ее. Со светлыми волосами она проигрывает, выглядит проще. Не как актриса, а, скорее, как продавщица или кассирша из магазина. Это совершенно не тот образ, который ей нужен», — указал Васильев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гузееву шокировала выходка невесты в телешоу.