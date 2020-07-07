«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 669

Певица и музыкант являются попечителями благотворительного фонда помощи пожилым людям «Старость в радость».

Фото, видео: Instagram @rodder13; ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

Родион Газманов, которому одно время приписывали роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой, отказался ответить на вопросы 5-tv.ru о романе между актрисой и Ильей Авербухом.

«Я не люблю давать интервью о чьих-то чужих отношениях, поэтому давайте оставим без комментариев», — быстро отреагировал Газманов-младший на вопросы нашего корреспондента и завершил разговор.

Совсем недавно Лиза снялась в клипе Родиона Газманова «Удаленка», которому был присвоен рейтинг 18+. В музыкальном ролике актриса сыграла возлюбленную Родиона, которая не может встретиться со своим мужчиной из-за режима самоизоляции. В финале клипа выясняется, что не только Родион, но и Лиза, все это время были не верны друг другу. В реальной жизни Газманов и Арзамасова являются попечителями благотворительного фонда помощи пожилым людям «Старость в радость».

Факт романа между 46-летним заслуженным мастером спорта Ильей Авербухом и 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой подтвердил сам бывший фигурист. Как уже сообщал 5-tv.ru, он не стал отрицать слухи, ведь «здесь правда».

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