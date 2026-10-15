Военный эксперт описал судьбу Киева после оскорбления им Трампа

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 25 0

Атаки по российским НПЗ наносились после предупреждения лидера Белого дома об их недопущении.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Molly Riley/White House; 5-tv.ru

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Военный эксперт Дандыкин: отказ Киева от ударов по НПЗ России оскорбление Трампа

Отказ Киева не бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России — прямое оскорбление для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

После объявления лидером Белого дома российско-украинского энергетического перемирия киевский режим попытался атаковать НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Военный эксперт считает, что подобные действия вызовут ответную реакцию со стороны Вашингтона, в частности отключение от Starlink.

«Видимо, американцы будут предпринимать меры другого характера. Все-таки президент США — это ведь не одинокий ковбой. Если обижают публично президента, значит, обижают и само государство», — сказал Дандыкин.

Также он заявил о защите НПЗ как активными, так и пассивными средствами противовоздушной обороны как особо важных объектов.

«Соответственно, у них, в общем-то, ничего не получается по факту», — резюмировал Дандыкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал об угрозах администрации Дональда Трампа приостановить систему закупок, через которую Украина получает оружие. Цель данного предупреждения — заставить Киев прекратить наносить удары по российским НПЗ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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