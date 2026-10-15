Опубликованы кадры спасения обманутой мошенниками 92-летней пенсионерки

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Пожилую жительницу Владивостока сняли с окна седьмого этажа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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Эти кадры из Владивостока заставляют буквально замереть. В окне седьмого этажа — 92-летняя пенсионерка, которая стала жертвой мошенников и решилась на отчаянный шаг. Одно неверное движение, и трагедии не избежать. На помощь пришли врачи скорой, которых вызвали прохожие.

«Все, все, бабуль, бабуль, бабуль! Мы — служба спасения! Бабуль!» — успокаивали женщину спасатели.

Пенсионерка получила небольшую травму, но главное, что ее жизни ничто не угрожает. Телефонные аферисты «обрабатывали» женщину несколько дней, требуя денег. Как сообщал ранее 5-tv.ru, поняв, что денег у нее нет, они вынудили ее сесть на подоконник и ждать указаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Опубликованы кадры спасения обманутой мошенниками 92-летней пенсионерки

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