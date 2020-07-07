«Ради шутки»: подозреваемые признали свою вину в появлении фото нацистов во время акции «Бессмертный полк-онлайн»

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На скамье подсудимых окажутся жители Перми и Ульяновска: 19-летний Даниил Симанов и Вячеслав Круглов.

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Расследование уголовного громкого дела по факту появления фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк-онлайн» завершено. Об этом заявили в Следственном комитете.

На скамье подсудимых окажутся жители Перми и Ульяновска: 19-летний Даниил Симанов и Вячеслав Круглов. Молодые люди разместили фотографии Адольфа Гитлера предателя Андрея Власова в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. На допросе подозреваемые вину признали. 

«По утверждению самого Симанова, он сделал это для оправдания предательства пособника нацистов Власова и героизации его персоны. Круглов же утверждал, что совершил эти действия ради злой шутки», — рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Уголовные дела направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительных заключений, а затем будут переданы в суд.

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