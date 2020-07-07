Видео: крыша НИИ биохимии полыхает на юго-западе столицы
По данным МЧС, открытое горение удалось ликвидировать.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына; Вконтакте @msk_today
Видео с места пожара на крыше «Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук» на юго-западе Москвы опубликовали очевидцы в социальных сетях. Как сообщили сотрудники МЧС, пожар в настоящий момент удалось ликвидировать.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Читайте также
60%
0.83 81.47
0.91
Нашли ошибку?