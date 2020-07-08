Автобус с туристами перевернулся на Камчатке, есть пострадавшие

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Нюра Незванова
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Пассажирское транспортное средство направлялось к вулкану Горелый.

Автобус с туристами перевернулся на Камчатке, есть пострадавшие

Фото: ВКонтакте @pravonarul

Туристический автобус попал в ДТП на Камчатке. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и транспортное средство перевернулось, пишет ТАСС со ссылкой на врио руководителя краевого агентства по туризму Елену Лассаль.

Сообщается, что поездка была организована частным лицом, участники путешествия не были застрахованы.

Предварительно, пять пассажиров обратились к медикам. Первую помощь им оказали проезжавшие мимо туристы и сотрудники базы «Снежная долина».

На месте ДТП работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын известного банкира погиб после ДТП на мотоцикле.

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