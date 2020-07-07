Сын известного банкира погиб после ДТП на мотоцикле
Авария произошла поздно вечером 4 июля в Москве.
Фото: ВКонтакте @motomsk_dtp
В Москве после ДТП скончался сын известного финансиста и бывшего банкира. Как стало известно 5-tv.ru, 23-летний водитель управляя мотоциклом BMW S 1000RR, поздно вечером 4 июля на Комсомольской площади вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 35-40 лет.
Мужчина скончался на месте аварии, молодого человека госпитализировали с переломом основания черепа, открытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. Врачи несколько часов боролись за жизнь молодого человека, но спасти его не смогли.
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