Сын известного банкира погиб после ДТП на мотоцикле

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Марина Неруцких
Срочная новость 177

Авария произошла поздно вечером 4 июля в Москве.

Сын известного банкира погиб после ДТП на мотоцикле

Фото: ВКонтакте @motomsk_dtp

В Москве после ДТП скончался сын известного финансиста и бывшего банкира. Как стало известно 5-tv.ru, 23-летний водитель управляя мотоциклом BMW S 1000RR, поздно вечером 4 июля на Комсомольской площади вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 35-40 лет.

Мужчина скончался на месте аварии, молодого человека госпитализировали с переломом основания черепа, открытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. Врачи несколько часов боролись за жизнь молодого человека, но спасти его не смогли.

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