Мужчину, жестоко избивавшего незнакомых женщин с детьми, задержали в Нижнекамске

В Нижнекамске задержали мужчину, который нападал на женщин с детьми в городском парке. Шокирующие кадры с камер наружного наблюдения появились в сети. На них видно, как злоумышленник бьет проходящих мимо мам.

Мужчина валил их на землю, пинал ногами и все на глазах у детей. Сколько всего было совершено подобных преступлений, полицейским еще придется разобраться.

На допросе 34-летний злоумышленник объяснил свое поведением «ненавистным отношением к женщинам». Задержанному грозит уголовное наказание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серийные педофилы, годами насиловавшие мальчиков, задержаны в Петербурге.