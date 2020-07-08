Мужчину, жестоко избивавшего незнакомых женщин с детьми, задержали в Нижнекамске

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Подозреваемый в зверствах по отношению к женщинам объяснил свои действия ненавистью к слабому полу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl-1; 5-tv.ru

В Нижнекамске задержали мужчину, который нападал на женщин с детьми в городском парке. Шокирующие кадры с камер наружного наблюдения появились в сети. На них видно, как злоумышленник бьет проходящих мимо мам.

Мужчина валил их на землю, пинал ногами и все на глазах у детей. Сколько всего было совершено подобных преступлений, полицейским еще придется разобраться.

На допросе 34-летний злоумышленник объяснил свое поведением «ненавистным отношением к женщинам». Задержанному грозит уголовное наказание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серийные педофилы, годами насиловавшие мальчиков, задержаны в Петербурге.

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