Серийные педофилы, годами насиловавшие мальчиков, задержаны в Петербурге

Два серийных педофила, годами насиловавшие несовершеннолетних мальчиков, задержаны полицейскими в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленники вели преступную деятельность с 2014 года на территории Красносельского и Кировского районов.

В октябре 2019 года оперативникам стало известно о неком мужчине, который насилует и развращает детей. Вскоре была установлена личность подозреваемого, которым оказался 59-летний член команды научно-исследовательского судна «Профессор Логачев». Злоумышленник по долгу службы периодически отсутствовал в России длительное время. В мае 2020 года стражам порядка стало известно о его подготовке к очередному преступлению в одной из квартир дома по улице Тамбасова.

30 мая оперативники нагрянули в жилище и задержали педофила. Вместе с ним в помещении находились двое подростков 13 и 14 лет, которых он, по версии следствия, насиловал с 2015 года.

В ходе дальнейшего расследования был установлен и ночью 31 мая задержан 54-летний охранник автостоянки. По версии следователей, злоумышленник с 2014 года развращал и подвергал сексуальному насилию нескольких несовершеннолетних мальчиков. В квартире в одном из домов на улице Лени Голикова находились двое подростков 13 лет и 18-летний парень.

В результате обысков в местах проживания подозреваемых полицейские изъяли видео и фото порнографического характера, секс-игрушки, нетбуки, планшеты и телефоны.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Расследование продолжается.

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