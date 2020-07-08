Как петербуржцы остались без денег и красивых интерьеров от дизайнера из Instagram
В запутанной истории, произошедшей в Северной столице, сейчас разбираются уполномоченные органы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele; 5-tv.ru
В Петербурге расследуют уголовное дело об интернет-афере. В числе пострадавших десятки человек. Все они — клиенты одной женщины, специалиста по дизайну интерьеров. История обмана — у Антона Никитина
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники разводят автолюбителей при продаже подержанных машин?
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